Свердловское отделение «ЛизаАлерт» закошмарили экстрасенсы

Свердловское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» страдает от активности экстрасенсов. Об этом сообщил региональный представитель отряда Илья Лукинских, выразив обеспокоенность по поводу действий экстрасенсов, которые мешают поисковой деятельности.
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