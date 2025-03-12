Трамп не давил на Украину в вопросе демилитаризации в ходе переговоров

Президент США Дональд Трамп не оказывал давление на Киев в вопросе демилитаризации Украины.Президент США Дональд Трамп не оказывал давление на Киев в вопросе демилитаризации страны в ходе американо-украинских переговоров, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свой источник.