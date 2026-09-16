Морская артерия потеряна навсегда. На границе с Польшей взрывы. Датчане в истерике: Фрегат запустил ракеты в вертушку. СВОдки с фронта

Коллаж Новороссии Автор: Отдел информации Новороссии Наши ВКС намертво запечатали ключевую морскую артерию, лишив ВСУ каналов снабжения.
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