Третий иск, поданный оппозиционером Борисом Надеждиным на отказ ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты России, был отклонен Верховным судом.
"У политики Путина вообще нет будущего": Уехавший из России Борис Надеждин дал громкое интервью западным СМИ
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Статья 6 п 3 Конституции РФ гласит " Гражданин Российской федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его". Предлагаю добавить " кроме как по решению суда." Тогда по монастырь попадут все дающие интервью СМИ Европы и США по внешней и внутренней политики России.Отсечь пятую колонну навсегда.
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12 час.
Лидия Курзаева
""У политики Путина вообще нет будущего" А мне кажется, что это у русофоба Надеждина нет будущего. Скоро он будет как Пугачёва мотаться или в Израиль, или в ещё какую нибудь европейскую страну. Короче -искать где примут.
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12 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Вот тварь вонючая, показал свою гнилую сущность
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7 час.
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