"У политики Путина вообще нет будущего": Уехавший из России Борис Надеждин дал громкое интервью западным СМИ

Статья 6 п 3 Конституции РФ гласит " Гражданин Российской федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его". Предлагаю добавить " кроме как по решению суда." Тогда по монастырь попадут все дающие интервью СМИ Европы и США по внешней и внутренней политики России.Отсечь пятую колонну навсегда.

Лидия Курзаева

""У политики Путина вообще нет будущего" А мне кажется, что это у русофоба Надеждина нет будущего. Скоро он будет как Пугачёва мотаться или в Израиль, или в ещё какую нибудь европейскую страну. Короче -искать где примут.