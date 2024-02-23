Театр абсурда
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Театр абсурда

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"У политики Путина вообще нет будущего": Уехавший из России Борис Надеждин дал громкое интервью западным СМИ

"У политики Путина вообще нет будущего": Уехавший из России Борис Надеждин дал громкое интервью западным СМИ

  Третий иск, поданный оппозиционером Борисом Надеждиным на отказ ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты России, был отклонен Верховным судом.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Статья 6 п 3 Конституции РФ гласит &quot; Гражданин Российской федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его&quot;. Предлагаю добавить &quot; кроме как по решению суда.&quot; Тогда по монастырь попадут все дающие интервью СМИ Европы и США по внешней и внутренней политики России.Отсечь пятую колонну навсегда.
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12 час.
Лидия Курзаева
&quot;&quot;У политики Путина вообще нет будущего&quot; А мне кажется, что  это у  русофоба Надеждина нет будущего.  Скоро он будет как Пугачёва мотаться  или в Израиль, или в ещё  какую нибудь европейскую страну. Короче -искать  где примут.
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12 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Вот тварь вонючая, показал свою гнилую сущность
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7 час.

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