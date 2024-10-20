Школу в Приморском районе Петербурга эвакуировали из-за письма, в котором сообщалось о «минировании» здания.
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Школу в Приморском районе Петербурга эвакуировали из-за письма, в котором сообщалось о «минировании» здания.