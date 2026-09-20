"Ему не хватило смелости": В Венгрии мужчина плеснул вином в лицо Мадьяру

В Венгрии мужчина плеснул вином в лицо Петеру Мадьяру. Премьер предположил, что прохожий может быть сторонником Виктора Орбана, и добавил, что нападавшему следовало подойти ближе и посмотреть в глаза, а не действовать украдкой: "Ему не хватило смелости".
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