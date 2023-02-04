Депутат Сергей Соловьев поддержал инициативу запрета на выезд из страны для чиновников на время СВО

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей Соловьев поддержал инициативу введения законодательного запрета чиновникам на время СВО покидать территорию Российской Федерации и транслировать аморальное поведение в социальных сетях.
Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей Соловьев поддержал инициативу введения законодательного запрета чиновникам на время СВО покидать территорию Российской Федерации и транслировать аморальное поведение в социальных сетях.
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