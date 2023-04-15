Слово и дело

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Шоумен Максим Галкин трепетно поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения

Шоумен Максим Галкин трепетно поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения

Сбежавший из России артист эстрады, шоумен и юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) трогательно обратился к народной артистке СССР Алле Пугачевой в ее день рождения.

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