Умерла Светлана Маслякова – режиссёр КВН и вдова Александра Маслякова-старшего

Её называли великой женщиной-режиссером, чьё имя стало символом Клуба веселых и находчивых.Светлана Анатольевна Маслякова, режиссер программы "КВН" и вдова её бессменного ведущего Александра Маслякова, скончалась на 79-м году жизни.
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