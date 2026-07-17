Умерла Светлана Маслякова – режиссёр КВН и вдова Александра Маслякова-старшего

Её называли великой женщиной-режиссером, чьё имя стало символом Клуба веселых и находчивых.Светлана Анатольевна Маслякова, режиссер программы "КВН" и вдова её бессменного ведущего Александра Маслякова, скончалась на 79-м году жизни.