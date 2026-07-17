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Царьград

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Умерла Светлана Маслякова – режиссёр КВН и вдова Александра Маслякова-старшего

Умерла Светлана Маслякова – режиссёр КВН и вдова Александра Маслякова-старшего

Её называли великой женщиной-режиссером, чьё имя стало символом Клуба веселых и находчивых.Светлана Анатольевна Маслякова, режиссер программы "КВН" и вдова её бессменного ведущего Александра Маслякова, скончалась на 79-м году жизни.

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