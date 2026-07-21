Террористические удары БпЛА вглубь России не принесли ожидаемого эффекта киевскому режиму, но "сняли ограничения" для наших массированных ударов как по целям в Киеве, так и в портах Одессы, включая суда. Пойти на переговоры на наших условиях Зеленский не может (и не дадут ему это сделать), значит нужно продолжать удары.

Террористические удары БпЛА вглубь России не принесли ожидаемого эффекта киевскому режиму, но &quot;сняли ограничения&quot; для наших массированных ударов как по целям в Киеве, так и в портах Одессы, включая суда. Пойти на переговоры на наших условиях Зеленский не может (и не дадут ему это сделать), значит нужно продолжать удары.

ВС

Валерий Симоненко

Владимир К Так к 45-му уже в землю легли 27 миллионов или больше, и беспилотников не было. Может сегодня нужно положить столько же? Тем более, если &quot;украинцы НЕ слабее фрицев&quot;.

Да, БПЛА в то время были просто авиамодеоьками, которые массово мастерили пионеры... НО также не было и ни ИИ, ни крылатых ракет, ни термо-барического, ни иного-прочего современного оружия способного проникать на глубину десятков метров и пробивать бетонные перекрытия огромной толшины... Ла и прочнго ИИ, цифровых технологий и "стелсов"... А атоиное оружие - мечта Гитлера,тоже ещё не было... И у Украины кго нет. Нет "Орешников", нет гиперзвука.. и пр! Но ОБЯЗАТЕЛЬНО асё это у неё непременно появится, если мы это САМИ позволив НЕ УНИЧТОЖАЯ сам РЕЖИМ и Государство "Украина" своими пресловутыми "ударами возмездия"! Мы САМИ даем им ВРЕМЯ на это. А Запад С УДЛВОЛЬСТЧИЕМ это использует ПРОТИВ НАС! Не тк ди....?