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Одесса горит, Николаев трясется: «перемога» Зеленского превратилась в пепел

Одесса горит, Николаев трясется: «перемога» Зеленского превратилась в пепел

Он сидит в своем бункере. Не выходит к людям. Не едет на фронт. Не смотрит в глаза своим генералам. Он просто сидит, листает Telegram и пишет: «К сожалению, есть ощутимые повреждения».

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Террористические удары БпЛА вглубь России не принесли ожидаемого эффекта киевскому режиму, но &quot;сняли ограничения&quot; для наших массированных ударов как по целям в Киеве, так и в портах Одессы, включая суда. Пойти на переговоры на наших условиях Зеленский не может (и не дадут ему это сделать), значит нужно продолжать удары.
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2 м.
Игорь Михайлович
Игорь Кузнецов
Террористические удары БпЛА вглубь России не принесли ожидаемого эффекта киевскому режиму, но &amp;quot;сняли ограничения&amp;quot; для наших массированных ударов как по целям в Киеве, так и в портах Одессы, включая суда. Пойти на переговоры на наших условиях Зеленский не может (и не дадут ему это сделать), значит нужно продолжать удары.
🤣
Ответить
1 м.
ВС
Валерий Симоненко
Владимир К
Так к 45-му уже в землю легли 27 миллионов или больше, и беспилотников не было. Может сегодня нужно положить столько же? Тем более, если &amp;quot;украинцы НЕ слабее фрицев&amp;quot;.
Да, БПЛА в то время были просто авиамодеоьками, которые массово мастерили пионеры... НО также не было и ни ИИ, ни крылатых ракет, ни термо-барического, ни иного-прочего современного оружия способного проникать на глубину десятков метров и пробивать бетонные перекрытия огромной толшины... Ла и прочнго ИИ, цифровых технологий и &quot;стелсов&quot;... А атоиное оружие - мечта Гитлера,тоже ещё не было... И у Украины кго нет. Нет &quot;Орешников&quot;, нет гиперзвука.. и пр! Но ОБЯЗАТЕЛЬНО асё это у неё непременно появится, если мы это САМИ позволив НЕ УНИЧТОЖАЯ сам РЕЖИМ и Государство &quot;Украина&quot; своими пресловутыми &quot;ударами возмездия&quot;! Мы САМИ даем им ВРЕМЯ на это. А Запад С УДЛВОЛЬСТЧИЕМ это использует ПРОТИВ НАС! Не тк ди....?
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1 м.