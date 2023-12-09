Дочь челябинского экс-губернатора выставила счет брату на 39 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск от представителя фирмы «Жилкомсервис», принадлежащая дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анне к компании-банкроту «Челябстройкомплект» (ЧСК), которой владеет ее брат Александр, из-за долга в 39,1 млн рублей.