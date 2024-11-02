В правящей коалиции ФРГ возникли разногласия — СМИ

Экономический план министра финансов Кристиана Линднера от партии свободных либералов (СвДП) публично отвергли сопредседатели Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца — Саския Эскен и Ларс Клингбайль на мероприятии СДПГ в Гамбурге, 2 октября сообщает Bild.
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