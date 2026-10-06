Игорь Николаев спел на Бали для шоу «Ставка на любовь»

Канал «Пятница!» представил промо третьего сезона «Ставка на любовь» с Игорем Николаевым на Бали. Среди участников Рузиль и Азиза Минекаевы, ожидающие второго ребенка, а также Надежда Ангарская, удивившая похудением на 30 кг.