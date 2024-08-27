Возвращение Реввы в Россию. "Испуганный патриот" допелся до Сочи

Возвращение Александра Реввы в Россию продолжается. "Испуганный патриот" после новогодних "голубых огоньков" допелся до Сочи - и это не конец?После того, как вокальный конкурс "Новая волна" в Сочи открылся торжественным концертом, первым в списке участников которого значился Филипп Киркоров, у общественности возникло немало вопросов.