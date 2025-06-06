Россиян предупредили о скрытых опасностях посудомоечных машин

Многие не знают, что современные посудомоечные машины, призванные обеспечивать чистоту, могут становиться источником потенциальной опасности для здоровья, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
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