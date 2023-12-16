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Роман Ротенберг-младший поднялся на сцену за наградой «Герои хоккея»

Роман Ротенберг-младший поднялся на сцену за наградой «Герои хоккея»

Сына главного тренера СКА Романа Ротенберга пригласили на сцену во время вручения спортивной премии. Молодого игрока назвали «олицетворением системы развития молодежного хоккея «СКА-Юниор».

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