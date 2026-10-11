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Zero Hedge

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Claude Calls The Cops: Anthropic's AI Filed A Fake Murder Tip With Philly Police, Then Took 81 Days To Mention It

Claude Calls The Cops: Anthropic's AI Filed A Fake Murder Tip With Philly Police, Then Took 81 Days To Mention It

Claude Calls The Cops: Anthropic's AI Filed A Fake Murder Tip With Philly Police, Then Took 81 Days To Mention It For three months, the official excuse for every "rogue AI" headline has fit in one sentence: a contractor left the internet on.

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