Claude Calls The Cops: Anthropic's AI Filed A Fake Murder Tip With Philly Police, Then Took 81 Days To Mention It For three months, the official excuse for every "rogue AI" headline has fit in one sentence: a contractor left the internet on.
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