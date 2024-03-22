Дело жутких попутчиков

Девять лет назад трое мужчин похитили пару из Смоленска и удерживали их в Лианозове В декабре 2015 года житель Смоленской области попросил своего земляка довезти его на машине до Москвы, предложив за это 15 тыс.
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