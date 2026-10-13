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Нацбанк Казахстана начал продавать золото из-за роста доходности облигаций США

Нацбанк Казахстана перешел от покупок золота к его продаже. Об этом заявила заместитель председателя регулятора Алия Молдабекова в интервью Bloomberg.

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