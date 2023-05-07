РИАП "АПРАЛ" МТ

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Футболист Кокорин отличился дублем в игре «Арисы», он забил в чужие ворота, а затем в свои

Футболист Кокорин отличился дублем в игре «Арисы», он забил в чужие ворота, а затем в свои

Российского нападающего кипрского футбольного клуба «Ариса» Александра Кокорина, можно смело называть уникальным нападающим, поскольку он забивает в любые ворота, независимо от их принадлежности, спортсмен провел мяч сопернику, а затем себе.

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