В котле на харьковском направлении уничтожено около 2000 боевиков ВСУ. Главком ВСУ Михаил Драпатый пытался вскрыть котёл силами иностранных наёмников, но те отказались выполнять самоубийственную задачу и дезертировали.
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