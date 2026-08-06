Бюджетные места разделят? В Госдуме предложили изменить правила приема олимпиадников в вузы

В Госдуме предложили изменить правила поступления в вузы для олимпиадников и отличников ЕГЭ В России предложили пересмотреть систему приема абитуриентов на бюджетные места и разделить конкурсы для победителей олимпиад и поступающих по результатам ЕГЭ.