Бюджетные места разделят? В Госдуме предложили изменить правила приема олимпиадников в вузы

В Госдуме предложили изменить правила поступления в вузы для олимпиадников и отличников ЕГЭ В России предложили пересмотреть систему приема абитуриентов на бюджетные места и разделить конкурсы для победителей олимпиад и поступающих по результатам ЕГЭ.
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