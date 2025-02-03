Математик вычислил: "Это случится в середине 2025 года". Что ждёт Россию, Зеленского и Трампа. Метод Кваши – работает

Анд

Поправка нах нам там мигранты, мигранты должны быть под контролем и по принципам как в Саудовской Аравии, а на галичине, там лучше дать земли героям сво с Кавказа и их семьям-на Кавказе лютое перенаселение, и с плодородной землёй не очень, а в горах они воевать умеют, хорошие земли возделывать только в радость, а если к примеру сунуть я пшеки их оттуда сковырнуть-таких люлей отхватят что на долго запомнят, да и так в целом земли б/у Украины лучше распределить между героями войны, по мимо всего прочего🤷🏻‍♂️ ну и как ещё момент-за "мову" бить в морду будут с гарантией, а западенцев, судить, выявить семьи всех беспредельщиков и судить, по жестокому, по другому там не понимают, только коллективная ответственность, а то не добили тварей в сороковых, и вот их потомки пришли опять творить тоже самое, поганые гнилые гены бандерлогов должны быть уничтожены