ИА Новороссия Историк и математик Григорий Кваша создал собственный метод вычисления исторических событий.
Математик вычислил: "Это случится в середине 2025 года". Что ждёт Россию, Зеленского и Трампа. Метод Кваши – работает
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NS
Nina S
За то, что Орбан сейчас стоит практически на стороне России, надо отдать Венгрии их бывшие территории. Гнилой Львов надо весь заселить нашими мигрантами. Полякам - шиш без масла. Выделить Белоруссии часть украинских земель. А остальное - всё наше, русское. Вот я так предлагаю.
Ответить
8 час.
Александр Попов
ВСЕ ОНИ БАЛОБОЛЫ.
Ответить
5 час.
Анд
Поправка нах нам там мигранты, мигранты должны быть под контролем и по принципам как в Саудовской Аравии, а на галичине, там лучше дать земли героям сво с Кавказа и их семьям-на Кавказе лютое перенаселение, и с плодородной землёй не очень, а в горах они воевать умеют, хорошие земли возделывать только в радость, а если к примеру сунуть я пшеки их оттуда сковырнуть-таких люлей отхватят что на долго запомнят, да и так в целом земли б/у Украины лучше распределить между героями войны, по мимо всего прочего🤷🏻♂️ ну и как ещё момент-за "мову" бить в морду будут с гарантией, а западенцев, судить, выявить семьи всех беспредельщиков и судить, по жестокому, по другому там не понимают, только коллективная ответственность, а то не добили тварей в сороковых, и вот их потомки пришли опять творить тоже самое, поганые гнилые гены бандерлогов должны быть уничтожены
Ответить
23 мин.
Свежие комментарии