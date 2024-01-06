Певица Любовь Успенкская оказалась в центре скандала после участия в новогоднем «Голубом Огоньке» на федеральном канале, и теперь ее, вероятно, ждут судебные тяжбы.
Любовь Успенскую ждет суд после выступления на новогоднем «огоньке»
Комментарии
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ЛТ
Любовь Титова
Собирают в Россию по всему миру еврейскую шваль - Успенскую, Шафутинского и прочих. У нас своих талантов не счесть, но нужны обязательно эти жиды
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15 час.
Валентина Литвяк
Так их собирают жиды руководящие в России всеми телеканалами Вначале надо очистить от них СМИ и TV, тогда тогда эти шавки бездарные и наглые сами исчезнут.
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9 час.
ГМ
Георгий Михалев
Теперь засудят, сделают политическое судилище с национальным оттенком.
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4 час.
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