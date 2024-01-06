Любовь Успенскую ждет суд после выступления на новогоднем «огоньке»

Собирают в Россию по всему миру еврейскую шваль - Успенскую, Шафутинского и прочих. У нас своих талантов не счесть, но нужны обязательно эти жиды

Валентина Литвяк

Так их собирают жиды руководящие в России всеми телеканалами Вначале надо очистить от них СМИ и TV, тогда тогда эти шавки бездарные и наглые сами исчезнут.