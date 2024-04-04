Внешнеполитический курс Армении – разворот или диверсификация?

Анализируя процессы на постсоветском пространстве, специалисты часто не замечают самого главного. Общими местами стали фразы вроде «происходит трансформация миропорядка», «мир не будет прежним», «мы переживаем транзитный период» и тому подобные.
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