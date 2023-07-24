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Роскадастр опишет границы населённых пунктов ЕАО

Роскадастр опишет границы населённых пунктов ЕАО

Реализацию государственной программы "Национальная система пространственных данных" обсудили в ЕАО. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и руководитель филиалов публично-правовой компании "Роскадастр" по Приморскому краю, ЕАО, Магаданской области и Чукотскому автономному округу Владимир Хлапов обсудили, каким образом можно оптимизировать процесс внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов области, сообщили ИА EAOMedia в правительстве ЕАО.

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