Роскадастр опишет границы населённых пунктов ЕАО

Реализацию государственной программы "Национальная система пространственных данных" обсудили в ЕАО. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и руководитель филиалов публично-правовой компании "Роскадастр" по Приморскому краю, ЕАО, Магаданской области и Чукотскому автономному округу Владимир Хлапов обсудили, каким образом можно оптимизировать процесс внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов области, сообщили ИА EAOMedia в правительстве ЕАО.