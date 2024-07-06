Бизнесмена Шефлера признали экстремистом и изъяли водочные заводы

Деятельность владельца водочного завода Юрия Шефлера признана экстремистской Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру о признании его деятельности экстремистской.
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