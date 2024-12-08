Раскрыто число направленных в суд уголовных дел о коррупции за 2024 год

Бастрыкин: СК за 2024 год направил в суд девять тысяч уголовных дел о коррупции За прошедшие девять месяцев 2024 года Следственный комитет России направил в суд девять тысяч уголовных дел, возбужденных по факту коррупции, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.