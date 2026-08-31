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Регионы России

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UserGate Factor выпустил защитную сигнатуру для Next.js на Windows

UserGate Factor выпустил защитную сигнатуру для Next.js на Windows

Эксперты UserGate Factor (uFactor) внедрили новую сигнатуру в систему обнаружения вторжений (СОВ) для защиты популярного веб-фреймворка Next.

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