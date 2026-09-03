Минобороны России: войска уничтожили центр "Новой Почты" близ Одессы

Минобороны России сообщило о поражении русскими войсками логистического центра «Новой Почты», портовой инфраструктуры и двух сухогрузов в районе Одессы.
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