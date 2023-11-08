Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шевцов
    Хочу добавить: страна под названием "Греция"появилась на английских картах мира в 1870 году, и с этого же года в Этру...Патриарх Кирилл с...
  • Сергей Дмитриев
    Банком и финансами  РФ должен рулить финансист уровня и  результативности Зверева, который преуспел в недавние времен...МИРОНОВ ТРЕБУЕТ О...
  • Владислав Владислав
    Отличная новость.Фронт будет отодв...

Измена Запада видна сходу: Экс-комику предложили два варианта – плохой и ужасный. Реакцию русских ждёт весь мир

Измена Запада видна сходу: Экс-комику предложили два варианта – плохой и ужасный. Реакцию русских ждёт весь мир

Автор:  Кот Костян От современных средств вооружения не будет никакого толка, если их держат трясущиеся руки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор климахин
Не   хотят   попасть   под  раздачу    пиздюлин   от  Русских   и  сделают   не  винную  рожу    мы  не  мы   не  виноваты   одним   словом   проститутки
Ответить
1 д.
Erl Schweizer
&quot;Измена Запада видна сходу: Экс-комику предложили два варианта – плохой и ужасный. Реакцию русских ждёт весь мир&quot;. Вопрос к русским националистам: в России живут только русские? Чеченцы все до одного отреклись от своей национальности? Татар больше нет? Куда девались десятки миллионов российских украинцев? Какая судьба, выпала участь чувашам, мордве, коми, удмуртам, якутам, бурятам, остальным? Разве, говоря о всем населении, слово российский стало позорным? В школе не обучают основам Конституции? Депутаты, сенаторы, власть в целом не может протереть зенки, чтобы увидеть угрозу государству со стороны националистов? Денацификация касается только Украины? Что происходит?
Ответить
22 час.
Анатолий Анатольев
СМЕРТЬ мировому ЗЛУ!!! Добить бандеровца, а мы еще Фарион с ЯЙЦЕНЮКОМ не наказали!
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх