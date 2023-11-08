Не хотят попасть под раздачу пиздюлин от Русских и сделают не винную рожу мы не мы не виноваты одним словом проститутки

Erl Schweizer

"Измена Запада видна сходу: Экс-комику предложили два варианта – плохой и ужасный. Реакцию русских ждёт весь мир". Вопрос к русским националистам: в России живут только русские? Чеченцы все до одного отреклись от своей национальности? Татар больше нет? Куда девались десятки миллионов российских украинцев? Какая судьба, выпала участь чувашам, мордве, коми, удмуртам, якутам, бурятам, остальным? Разве, говоря о всем населении, слово российский стало позорным? В школе не обучают основам Конституции? Депутаты, сенаторы, власть в целом не может протереть зенки, чтобы увидеть угрозу государству со стороны националистов? Денацификация касается только Украины? Что происходит?