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«Анадолу Эфес» объявил о продлении контракта с Шейном Ларкином на 4 сезона

Турецкий клуб объявил о продлении контракта со звездным разыгрывающим (31 год, 180 см) на 4 сезона. Ларкин играет за «Эфес» с 2018 года.

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