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Экспансия отменяется: организация узбекской диаспоры в Москве ликвидирована судом

Экспансия отменяется: организация узбекской диаспоры в Москве ликвидирована судом

На днях за множество нарушений российского законодательства Мосгорсуд по иску Минюста РФ ликвидировал одну из региональных общественных организаций, связанных с диаспорой одной из стран бывшего СССР, и исключил ее из Единого государственного реестра юридических лиц.

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