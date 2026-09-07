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Царьград

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Военные хирурги спасли двух иностранных наемников в Артемовске

Военные хирурги спасли двух иностранных наемников в Артемовске

Военные хирурги 1194-го полка спасли двух иностранных наемников, американца и гражданина Намибии, раненных при освобождении Артемовска в ДНР.

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