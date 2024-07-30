Александр Дрозденко наградил лучшие социальные проекты 2023 года

Они были реализованы при поддержке гранта от губернатора Глава Ленобласти Александр Дрозденко вручил заслуженные награды лучшим социальным проектам 2023 года, которые были претворены в жизнь при поддержке гранта губернатора, передает издание «ЛенТВ».
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