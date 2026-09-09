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Южная Корея готовится к энергетическому буму: ИИ потребует 20 новых АЭС

Южная Корея готовится к энергетическому буму: ИИ потребует 20 новых АЭС   Страна столкнётся с колоссальным ростом спроса на электроэнергию — только инфраструктура для искусственного интеллекта добавит 25–30 ГВт нагрузки.

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