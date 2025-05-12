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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гави после 4:3 с «Реалом»: «Какой матч! Удивительный сезон. Вперед, «Барса»! ❤️»

Гави после 4:3 с «Реалом»: «Какой матч! Удивительный сезон. Вперед, «Барса»! ❤️»

В матче 35-го тура Ла Лиги каталонцы обыграли «Реал» со счетом 4:3 и увеличили отрыв в таблице до 7 очков.

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