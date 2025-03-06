В Красноярске полицейские, общественники и представители «Движения Первых» в преддверии Международного женского дня вручили первые паспорта девушкам

В рамках акции «Мы – граждане России» и в преддверии Международного женского дня, сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с членом Общественного совета при ГУ МВД России по краю и представителями Всероссийского объединения детей и молодежи «Движение Первых» торжественно вручили первые паспорта девушкам.