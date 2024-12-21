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Джейсон Стэйтем приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Усик и Фьюри

Джейсон Стэйтем приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Усик и Фьюри

Британский актер приехал на арену в Эр-Рияде вместе с женой Роузи Хантингтон-Уайтли. Поединок Усика и Фьюри состоится не ранее 02:00 по московскому времени.

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