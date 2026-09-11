7 банок пороха и самодельные патроны хранил брянец в своем доме

60-летний мужчина изготовил 9 патронов к унаследованному ружью, а также приобрел 7 банок с порохом.В Почепском районе Брянской области суд вынес приговор 60-летнему местному жителю, обвиняемому в незаконном изготовлении боеприпасов и приобретении и хранении взрывчатых веществ.
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