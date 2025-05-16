Региональный этап Спартакиады пенсионеров стартовал в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал региональный этап Спартакиады пенсионеров. 14 марта в Лукоянове в ФОКе «Колос» прошли первые соревнования, в которых приняли участие более 100 спортсменов «серебряного» возраста из 13 муниципальных округов юго-восточных территорий региона.
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