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«Больше двух лет мне больно. Сегодня особенно», – дочь певицы Валерии госпитализировали из-за обострения болезни

«Больше двух лет мне больно. Сегодня особенно», – дочь певицы Валерии госпитализировали из-за обострения болезни

Дочь Валерии неожиданно сообщила о своей госпитализации. Анна Шульгина призналась, что это ее очередная попытка поправить здоровье.

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