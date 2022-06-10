Прохор Шаляпин поддержал Константина Меладзе, считая, что музыкант «ничего плохого никому не сделал»

Певец Прохор Шаляпин не осуждает продюсера, композитора Константина Меладзе, выразившего свое мнение о спецоперации на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дмитрий Медведев потребовал с Украины компенсацию за ущерб СССР в 1940–1950 годы
- «Не царское это дело»: как толерантная миграционная политика превратила рабочие руки представителей ближнего зарубежья в «социальных иждивенцев на нашу голову»
- «Наши внешние враги применяют тот же сценарий, что в Прибалтике и на Украине»: Кирилл Кабанов — о попытках героизации нацистов в узбекском медиапространстве
Свежие комментарии