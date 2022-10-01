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Британцы негативно отреагировали на угрозы Байдена Путину

Британцы негативно отреагировали на угрозы Байдена Путину

Читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на предупреждение президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину о готовности альянса защищать каждый дюйм территории НАТО.

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