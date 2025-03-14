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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Астон Мартин» начал использовать собственную аэродинамическую трубу

Перед стартом первой практики Гран-при Австралии британская команда объявила о том, что приступила к работе с собственной аэродинамической трубой – которую описала как «последний кусок пазла».

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