«Мой муж много жертвует на благотворительность вместо того, чтобы откладывать на будущее наших детей»

На чью сторону встали бы вы в такой ситуации? фото: Getty ImagesПомогать людям в сложной ситуации — важное дело, но можно ли заниматься благотворительностью в ущерб своей семье? И как определить, сколько можно потратить на добрые поступки, а что уже чересчур.