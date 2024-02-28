«Мой муж много жертвует на благотворительность вместо того, чтобы откладывать на будущее наших детей»

На чью сторону встали бы вы в такой ситуации? фото: Getty ImagesПомогать людям в сложной ситуации — важное дело, но можно ли заниматься благотворительностью в ущерб своей семье? И как определить, сколько можно потратить на добрые поступки, а что уже чересчур.
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