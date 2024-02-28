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«Мой муж много жертвует на благотворительность вместо того, чтобы откладывать на будущее наших детей»

«Мой муж много жертвует на благотворительность вместо того, чтобы откладывать на будущее наших детей»

На чью сторону встали бы вы в такой ситуации? фото: Getty ImagesПомогать людям в сложной ситуации — важное дело, но можно ли заниматься благотворительностью в ущерб своей семье? И как определить, сколько можно потратить на добрые поступки, а что уже чересчур.

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