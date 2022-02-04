Пять классов на карантине, еще 48 на дистанционке: ситуация с заболеваемостью в школах

Резкое ухудшение статистики по коронавирусу в Приморье сказалось на работе школ Уссурийска. На карантине и дистанционном обучении находятся десятки классов, полностью запрещены мероприятия с массовым скоплением детей, сообщает ИА UssurMedia.
Резкое ухудшение статистики по коронавирусу в Приморье сказалось на работе школ Уссурийска. На карантине и дистанционном обучении находятся десятки классов, полностью запрещены мероприятия с массовым скоплением детей, сообщает ИА UssurMedia.
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