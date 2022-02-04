Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Наши бузотёры во всех случаях на их единомышленников видят политику. Как и проворовавшиеся банкиры и чиновники, чуть ...Петербуржцы прове...
  • Konstantin Петров
    Ну, мы-то все больше в пробках стоим.........«Я на вертолете л...
  • Владимир Петров
    Типа непродажный либераст? Осбморон.Журналист SOTA из...

Пять классов на карантине, еще 48 на дистанционке: ситуация с заболеваемостью в школах

Пять классов на карантине, еще 48 на дистанционке: ситуация с заболеваемостью в школах

Резкое ухудшение статистики по коронавирусу в Приморье сказалось на работе школ Уссурийска. На карантине и дистанционном обучении находятся десятки классов, полностью запрещены мероприятия с массовым скоплением детей, сообщает ИА UssurMedia.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх