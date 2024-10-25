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ЦБ повысил ключевую ставку до максимума: что будет с ценами на жилье

ЦБ повысил ключевую ставку до максимума: что будет с ценами на жилье

Эксперты полагают, что спрос на жилье и ипотеку продолжит падать в условиях растущих ставок, но перечисляют причины, по которым цены на новостройки не упадут Совет директоров ЦБ России на своем заседании, в пятницу, 25 октября, повысил ключевую ставку сразу на 2 п.

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