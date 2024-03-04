Су-34 ВКС России ударили по опорнику и живой силе ВСУ бомбами ФАБ-500

Российские сверхзвуковые истребители Су-34 нанесли удар бомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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