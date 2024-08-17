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Директор ЗАЭС: радиационная обстановка после атаки ВСУ находится в норме

Директор ЗАЭС: радиационная обстановка после атаки ВСУ находится в норме

Радиационная обстановка на территории ЗАЭС после атаки украинского беспилотника остается в норме. Об этом сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, его видеокомментарий приведен в Telegram-канале ТК «Звезда».

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