Директор ЗАЭС: радиационная обстановка после атаки ВСУ находится в норме

Радиационная обстановка на территории ЗАЭС после атаки украинского беспилотника остается в норме. Об этом сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, его видеокомментарий приведен в Telegram-канале ТК «Звезда».
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